Оригинал игры The Elder Scrolls 5: Skyrim вышел около 10 лет назад. И уже сейчас Skyrim может получить собственную настольную игру

Создание проекта настольной игры Skyrim, идет в рамках партнерства Bethesda и Modiphius Games, разработчика других настольных игр на тему видеоигр. Официальное название предстоящей игры – The Elder Scrolls 5: Skryim The Board Game

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На странице кампании нового краудфандингового веб-сайта Gamefound, созданного специально для настольных игр, сообщается, что это будет "эпическая совместная настольная приключенческая игра по Skyrim". Сбор средств и официальный запуск еще не начался, но можно зарегистрироваться на странице финансирования игры, и получать уведомления о новых разработках сразу после их появления.

На данный момент ничего не известно об игровом процессе, кроме того, что это будет кооперативная настольная игра для 1-4 игроков. Стоит добавить, что игра будет доступна для просмотра на настольном симуляторе, прежде чем она будет профинансирована.



Skyrim анонсировал выход собственной настольной игры / Фото wikipedia