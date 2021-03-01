Skyrim анонсировал выход собственной настольной игры
Оригинал игры The Elder Scrolls 5: Skyrim вышел около 10 лет назад. И уже сейчас Skyrim может получить собственную настольную игру
Источник:PC Gamer
Создание проекта настольной игры Skyrim, идет в рамках партнерства Bethesda и Modiphius Games, разработчика других настольных игр на тему видеоигр. Официальное название предстоящей игры – The Elder Scrolls 5: Skryim The Board Game
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На странице кампании нового краудфандингового веб-сайта Gamefound, созданного специально для настольных игр, сообщается, что это будет "эпическая совместная настольная приключенческая игра по Skyrim". Сбор средств и официальный запуск еще не начался, но можно зарегистрироваться на странице финансирования игры, и получать уведомления о новых разработках сразу после их появления.
На данный момент ничего не известно об игровом процессе, кроме того, что это будет кооперативная настольная игра для 1-4 игроков. Стоит добавить, что игра будет доступна для просмотра на настольном симуляторе, прежде чем она будет профинансирована.
Skyrim анонсировал выход собственной настольной игры / Фото wikipedia
Сюжет видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim
Главная линия сюжета Skyrim посвящена попыткам главного героя победить дракона Алдуина, старшего сына главного бога Тамриэля Акатоша. По пророчеству Алдуин уничтожит мир. События игры происходят в провинции Скайрим. В то время в Скайриме начинается гражданская война, начавшаяся с убийства Верховного короля. Skyrim имеет открытый мир, как это свойственно всей серии игр The Elder Scrolls. Игрок может исследовать мир, выполнять дополнительные задания, вместо выполнения заданий основного квеста.
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