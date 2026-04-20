Ця унікальна скам’янілість заповнює 160-мільйонну прогалину в історії раннього життя на Землі, пише Daily Galaxy. Річ у тім, що молекулярний аналіз вказував на виникнення губок ще 700 мільйонів років тому, хоча їхні чіткі фізичні рештки датувалися лише періодом 540 мільйонів років тому.

Історія унікальної скам’янілості

Все почалося з фотографії, яку геобіологу Шухаю Сяо надіслав колега близько п'яти років тому. Його уважність та любов до деталей допомогли зробити відкриття.

Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Майже одразу я зрозумів, що це щось нове,

– згадує науковець.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Вчені взялися за досконале вивчення знахідки та провели методичне виключення. Скам'янілість не була схожа ні на морські асцидії, ні на анемони чи корали. Це навело вчених на цікаву думку: перед ними – стародавня морська губка. А результати детального дослідження виявилися ще більш несподіваними.



Особливості поверхні стародавньої морської губки / Yuan Xunlai

Як йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature, зразок має довжину близько 15 дюймів та конічну форму. Поверхня вкрита сіткою регулярних прямокутних фігур, розділених на менші повторювані одиниці. Як пояснив дослідник Сяопен Ван, такий візерунок вказує на родинні зв’язки зі скляними губками.



Унікальна скам’янілість з берега річки у Китаї / Yuan Xunlai

Раніше вчені були впевнені, що перші губки дуже дрібні, тому виявлений великий екземпляр здивував фахівців. Це відкриття підтверджує версію, чому ранні губки майже не залишали слідів. Дослідники припускають, що найдавніші організми мали м’які тіла без мінеральних скелетів.

Якщо ми спробуємо зазирнути у далеке минуле, то, ймовірно, перші губки були м’якотілими й не мали мінеральних каркасів. Саме тому вони майже не залишили слідів у кам'яних породах – для їхнього збереження мали скластися вкрай рідкісні умови,

– пояснює Шухай Сяо.

Виявляється, зразок з Янцзи зберігся завдяки тому, що потрапив у тонкий шар морської карбонатної породи, яка здатна консервувати м'якотілі організми до початку їхнього розпаду. Це відкриття буквально переписує історію Землі. Воно змінює підхід до пошуку прадавніх форм життя: тепер вченим потрібно фокусуватися на рідкісних геологічних середовищах, де м'які істоти мали шанс на збереження.

Ще одне унікальне відкриття, що змінило уявлення про людство

Буквально нещодавно одна цікава знахідка з Єгипту навела вчених на думку, що ми шукали походження мавп не там, де слід, пише Science Daily. Також ця скам'янілість перевернула уявлення дослідників про походження людини.

У віддаленому районі Єгипту знайшли скам'янілість мавпи. Вона отримала назву Masripithecus moghraensis й жила близько 17 – 18 мільйонів років тому. Скоріше за все, вона і є дуже близьким предком усіх сучасних мавп.

Знайдені рештки вказують на те, що прадавні примати, які вважалися ендемічними для певних регіонів, насправді мешкали на значно ширших територіях. Це підтверджує складніші шляхи їхньої міграції та адаптації до різних екосистем Африки ще задовго до появи сучасних видів.

