Якщо захочете придбати собі шматочок легендарної споруди, то будьте готові викласти від 140 тисяч до 175 тисяч доларів, пише аукціонний дім Artcurial. Тоді станете власником реліквії заввишки майже три метри.

Яку частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні?

Фрагмент залізної споруди складається з 14 сходинок і він був частиною початкової конструкції, збудованої до Всесвітньої виставки 1889 року. Свого часу ця частина сходів з’єднувала другий та третій рівні вежі. Сходи демонтували ще у 1983 році, коли на вежі встановили сучасні ліфти.

До речі, у приватних колекціях по всьому світу зберігається лише близько 20 подібних сегментів, і попит на них залишається стабільно високим. Наприклад, у 2016 році схожий фрагмент продали за 612 тисяч доларів. Лот, який виставив на продаж аукціонний дім Artcurial, раніше належав французькому бізнесмену. Аукціон запланований на 21 травня цього року.



Що цікаво, споруда, яку щороку відвідують близько 7 мільйонів людей, свого часу викликала хвилю критики. Провідні інтелектуали Франції називали її гігантським чорним димарем та ненависною колоною з металу. А вислів "цвях програми" пішов саме від Ейфелевої вежі. Конструкцію іронічно називали цвяхом, коли її виставили на Всесвітній виставці.



Найцікавіші факти про Ейфелеву вежу

Ця залізна красуня має цікаву та насичену фактами історію. Ділимося найцікавішими моментами про цю споруду. Ейфелева вежа має висоту близько 312 метрів, але її висота може змінюватися, пише Eiffel guided tours. Це залежить від температури. Одного року вежа може бути трохи вищою, ніж наступного.

Гюстав Ейфель встановив три ліфти ще у 1889 році. В ті часи такі ліфти вважали справжнім дивом. Але сходи що тоді, що зараз все одно цінувалися туристами найбільше. Відвідувачі й досі люблять пройти всі 1665 сходинок, щоб піднятися на саму вершину.

Ейфелева вежа складається з 18 тисяч металевих деталей, які скріплені 13 тисячами болтів та 2,5 мільйонами заклепок. Оригінальна вежа мала прослужити лише 20 років, а стоїть вже майже 140, її різні частини постійно замінюються та ремонтуються.

