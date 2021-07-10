Структура симулятора

Симулятор має вигляд звичайного інтернет-магазину з широким вибором товарів та послуг. Не всі вони є неймовірно дорогими – найдешевша позиція у списку коштує 299 доларів.

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Якби Ілон сьогодні перевів у готівку усі свої акції та активи, на його рахунку було б приблизно 164 000 000 000 американських доларів. На що б ви їх витратили?,

– вказано на сайті.

У верхньому полі сайту вказаний поточний баланс рахунку та відсоток від загальної суми, який вже вдалося витратити. Далі йдуть позиції, які можна "купити" або "продати", натиснувши відповідні кнопки. А наприкінці користувачеві пропонують чек, де вказано все, що він обрав для себе. Його можна надрукувати.

Сумарно симулятор пропонує перелік з 44 товарів та послуг, які можна умовно отримати за гроші Ілона Маска. До нього входять: техніка (ігрові консолі, смартфони, комп'ютери), підписки на популярні сервіси, автомобілі різних цінових категорій та інший транспорт (літаки, яхти та навіть танк), земельні ділянки, нерухомість, витвори мистецтва, спортивні команди та інше.



Частина асортименту симулятора / Скриншот

Кожну позицію можна обирати стільки разів, скільки захочеться або на скільки вистачить грошей. Ось найцікавіші з них:

80-річна підписка на Netflix – 13 500 доларів;

10 пластичних операцій – 120 000 доларів;

усі бібліотека Steam – 628 000 доларів;

один тиждень у всіх країнах планети – 795 000 доларів;

щоденне 4-разове харчування у закладах протягом 80 років – 2 400 000 доларів;

приватний острів середнього розміру у Центральній Америці – 4 950 000 доларів;

Bugatti La Voiture Noire – 11 000 000 доларів;

реактивний літак Gulfstream G450 – 17 000 000 доларів;

команда Formula-1 – 700 000 000 доларів;

"Мона Ліза" Леонардо да Вінчі – 869 000 000 доларів;

команда Національної футбольної ліги США – 3 000 000 000 доларів.

Виявилося, що витратити такий статок зовсім нелегко, навіть якщо купувати найдорожчі речі. Наприклад, покупка кожної запропонованої в симуляторі позиції в одному екземплярі обійдеться у 8,3 мільярда доларів. Це лише 5% від загальної суми.

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