Шотландець отримав 11 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 415 мільйонів гривень) ще у 2015 році, а процес розлучення розпочався у 2018 році. Невдовзі після цього N. J. перерахував своїй матері 8 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 302 мільйони гривень).

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За планом вона мала вивести цю суму на офшорний рахунок у Пакистані, і таким чином зберегти гроші. Проте зробити це не вдалося – до того часу суд вже "заморозив" рахунки її сина до закінчення розлучного процесу.

Після невдачі чоловікові довелося пояснювати суду мотиви своїх дій. Він стверджував, що перерахував гроші матері, бо був впевнений, що вона також має право на виграш як член сім'ї. Крім того, він сказав, що хотів передати виграш батькам, бо начебто мав психологічні проблеми і не міг впоратися із такою великою сумою.

Також N. J. запевняв суд, що його дружина не хотіла мати з виграними грошима нічого спільного, бо у мусульманстві, яке сповідує подружжя, азартні ігри вважаються гріхом. Натомість жінка стверджувала, що їй все-таки потрібні гроші, що доглядати за двома їхніми дітьми.

Остаточне рішення суду було винесене 1 липня 2021 року. Суддя Вайз не повірила аргументам чоловіка, і присудила його дружині половину подружнього статку – 4,8 мільйона фунтів стерлінгів (понад 181 мільйон гривень).

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