Шотландец получил 11 миллионов фунтов стерлингов (более 415 миллионов гривен) еще в 2015 году, а бракоразводный процесс начался в 2018 году. Вскоре после этого N. J. перечислил своей матери 8 миллионов фунтов стерлингов (более 302 миллионов гривен).

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По плану она должна была вывести эту сумму на оффшорный счет в Пакистане, и таким образом сохранить деньги. Однако сделать это не удалось – к тому времени суд уже "заморозил" счета ее сына до окончания бракоразводного процесса.

После неудачи мужчине пришлось объяснять суду мотивы своих действий. Он утверждал, что перечислил деньги матери, ибо был уверен, что она также имеет право на выигрыш как член семьи. Кроме того, он сказал, что хотел передать выигрыш родителям, потому что вроде как имел психологические проблемы и не мог справиться с такой большой суммой.

Также N. J. уверял суд, что его жена не хотела иметь с выигранными деньгами ничего общего, потому что в мусульманстве, которое исповедуют супруги, азартные игры считаются грехом. Но жена утверждала, что ей все-таки нужны деньги, что ухаживать за двумя детьми.

Окончательное решение было вынесено 1 июля 2021 года. Судья Уайз не поверила аргументам мужчины, и присудила его жене половину супружеского состояния – 4,8 миллиона фунтов стерлингов (более 181 миллионов гривен).

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