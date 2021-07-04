Стивен Тото из Фрамингема, штат Массачусетс, США, в последний момент принял решение на миллион долларов. Зайдя в магазин за покупками перед выходом он приобрел лотерейный билет, который привел его к выигрышу.

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Билет выиграл джекпот в 1 миллион долларов. Но Тото не удивился и не растерялся, ведь был знаком с процессом розыгрыша лотерейного джекпота – в 2017 году уже выигрывал такую же сумму со скретч-билета Payout. Победитель получил единовременную выплату для своего выигрыша и забрал домой 650 000 долларов с вычетом налогов.

Я не собирался покупать скретч-билет в магазине A-1 Gulf во Фрамингеме. Но когда подошел к стойке, принял решение приобрести "Самый быстрый путь к 1 миллиону долларов" за 30 долларов. Билет на миллион,

– рассказал Тото.



Решение, принятое в последний момент, помогло мужчине выиграть в лотерею 1 миллион долларов / Фото The Lottery

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