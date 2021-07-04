Стівен Тото з Фрамінгема, штат Массачусетс, США, в останню мить прийняв рішення на мільйон доларів. Зайшовши в магазин за покупками перед виходом він придбав лотерейний квиток, який привів його до виграшу.

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Квиток виграв джекпот в 1 мільйон доларів. Але Тото не здивувався та не розгубився, адже був знайомий з процесом розіграшу лотерейного джекпоту – у 2017 році вже вигравав таку ж суму зі скретч-квитка Payout. Переможець отримав одноразову виплату для свого виграшу та забрав додому 650 000 доларів з вирахуванням податків.

Я не збирався купувати скретч-квиток у магазині A-1 Gulf у Фрамінгемі. Але коли підійшов до стійки – прийняв рішення придбати "Найшвидший шлях до 1 мільйона доларів" за 30 доларів. Квиток на мільйон,

– розповів Тото.



Рішення, прийняте в останній момент, допомогло чоловікові виграти в лотерею 1 мільйон доларів / Фото The Lottery

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