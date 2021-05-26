Якщо вам несподівано привалять мільйони – безліч нових друзів навколо вас гарантована. Цей причинно-наслідковий ефект позитивного впливу доходу на дружбу дослідили соціологи з В'єтнаму.

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Щоб вияснити, як велика купівельна спроможність впливає на людські стосунки, вчені з Міжнародної школи В'єтнамського національного університету в Ханої проаналізували випадки виграшу в лотерею, що мали місце у В'єтнамі в найближчі роки. Соціологи довели один приголомшливо-передбачуваний і очевидний факт: у людини, яка раптово отримала багато грошей, не просто виникає багато друзів, як правило, це не нові приятелі.

Ми знаходимо позитивний ефект від виграшів в лотерею на кількість друзів. Найчастіше це старі знайомі і родичі, які раптом згадали про щасливчика і вирішили налагодити теплі зв'язки,

– йдеться у дослідженні.

Вчені прийшли до висновку, що збіг виграшів в лотерею позитивно впливає на кількість друзів, тобто наявність грошей збільшує їх кількість. Соціологи також вивели формулу дружби – еластичність межі кількості друзів стосовно доходу, який отриманий несподівано, спонтанно і збиває з пантелику, оцінюється в 0,05%.

Таким чином, згідно з оцінкою, для покупки додаткового друга потрібно майже 5000 доларів,

– резюмували вчені.



Виграш у лотерею допоможе знайти більше друзів / Фото hoaxes.org