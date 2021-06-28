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Перекус на 363 миллиона долларов

Неожиданный выигрыш случился с Ларри Россом из Южной Каролины. Мужчина остановился на заправке, чтобы купить хот-дог. У продавца не оказалось сдачи с сотни, и взамен он предложил мужчине купить пачку лотерейных билетов Powerball. Из 98 билетов два оказались выигрышными и в сумме принесли Ларри 363 миллиона долларов.

Как тезки получили по миллиону



Кевины Льюисы получили по миллиону долларов / Фото Horseshoe Casino Cincinnati

Двойная удача произошла с жителями американского города Цинциннати. В 2013 году местное казино Horseshoe разыгрывало несколько призов по миллиону долларов. Победителем одного из розыгрышей стал Кевин Льюис – мужчина вышел на сцену и забрал именной чек. Однако позже оказалось, что награду должен был получить другой Кевин Льюис.

В конкурсе победил его полный тезка, которого не оказалось в зале в момент розыгрыша. Администрация казино узнала об этом, заполняя банковские документы. У мужчин совпадали не только имена, но и возраст и семейное положение. История закончилась удачно для каждого: казино Horseshoe признало ошибку и выплатило двум Кевинам Льюисам по миллиону долларов.

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Потерянный молоток и древний клад

Крупную сумму можно не только выиграть, но и найти. Например, как британский фермер Питер Уотлинг. В 1991 году он потерял в поле молоток и попросил своего друга Эрика Лоуреса поискать его вместе с ним. С помощью металлодетектора они уловили сигнал, но вместо молотка обнаружили серебряные ложки и древние монеты. Фермер рассказал об этом городским властям, а те прислали на место археологов.

Раскопки нашли в поле Уотлинга более двухсот драгоценных артефактов и более 1500 золотых и серебряных монет. Находка хранилась в земле с 4 века до нашей эры, со времен Римской Империи, и стала крупнейшим кладом Великой Британии. В качестве награды Питеру Уотлингу и Эрику Лоуресу заплатили 1 730 000 фунтов-стерлингов.

127 биткоинов в компьютерной игре



Парень получил более 4 миллионов долларов за биткоины, заработанные в игре / Фото Reddit

А вот герою следующей истории не пришлось копаться в поле — он случайно нашел биткоины на дедушкином ноутбуке. В 2011 году пользователь сайта Reddit увлекался игрой Dark Orbit, и, чтобы получить игровые монеты, выполнял простые задания. За просмотр роликов или переход по рекламным ссылкам парень заработал 127 биткоинов, но так и не успел обменять их на игровую валюту.

Спустя 10 лет, на семейных каникулах, он открыл ноутбук дедушки и увидел файл под названием "Ключи". Там оказался пароль от его старого интернет-кошелька, где хранились забытые биткоины. Парень продал криптовалюту по курсу 33 439 долларов и получил 4,24 миллиона долларов.

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