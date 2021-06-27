Leopolis Jazz Fest 2021 проходит с 24 по 28 июня на трех городских сценах. По традиции, две из них будут бесплатными и открытыми для всех желающих.

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Развлекательным партнером Leopolis Jazz Fest стало первое в Украине лицензированное онлайн-казино Cosmolot. На сцене лектория CEO Cosmolot Сергей Потапов и международные эксперты проведут открытую дискуссию о влиянии казино на государственную экономику. Они рассмотрят опыт работы казино в европейских странах и расскажут, какие возможности получает Украина от легализации игорного бизнеса.



На сцене лектория CEO Cosmolot расскажут о влиянии казино на государственную экономику / Фото Cosmolot

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В период фестиваля Cosmolot и Радио Люкс проведут акцию "Дай Джаза на 100 тысяч". Принять участие в розыгрыше 100 000 гривен могут все желающие, просто зарегистрировавшись на сайте cosmojazz.fun.



Стать участником розыгрыша просто / Фото Cosmolot



Зарегистрироваться на сайте помогут улыбающиеся промоутеры / Фото Cosmolot

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