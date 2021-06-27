Об'єднані грою: онлайн-казино Cosmolot розіграє 100 тисяч гривень на Leopolis Jazz Fest

Leopolis Jazz Fest 2021 проходить з 24 по 28 червня на трьох міських сценах. За традицією, дві з них будуть безкоштовними і відкритими для всіх охочих.
До теми 100 000 за джаз – тест на знання джазової історії від Cosmolot
Розважальним партнером Leopolis Jazz Fest стало перше в Україні ліцензоване онлайн-казино Cosmolot. На сцені лекторію CEO Cosmolot Сергій Потапов і міжнародні експерти проведуть відкриту дискусію про вплив казино на державну економіку. Вони розглянуть досвід роботи казино в європейських країнах і розкажуть, які можливості отримує Україна від легалізації грального бізнесу.
На сцені лекторію CEO Cosmolot розкажуть про вплив казино на державну економіку / Фото Cosmolot
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У період фестивалю Cosmolot і Радіо Люкс проведуть акцію "Дай Джазу на 100 тисяч". Взяти участь у розіграші 100 000 гривень можуть всі охочі, просто зареєструвавшись на сайті cosmojazz.fun.
Стати учасником розіграшу просто / Фото Cosmolot
Зареєструватись на сайті допоможуть усміхнені промоутери / Фото Cosmolot
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