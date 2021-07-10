Структура симулятора

Симулятор сделан в виде обычного интернет-магазина с широким выбором товаров и услуг. Не все они явялются баснословно дорогими – самая дешевая позиция в списке стоит 299 долларов.

Это интересно Самые богатые игроки казино: как они стали миллионерами и сколько выигрывали

Если бы Илон сегодня обналичил все свои акции и активы, на его счету было бы примерно 164 000 000 000 американских долларов. На что бы вы их потратили?,

– указано на сайте.

В верхнем поле сайта указанный текущий баланс счета и процент от общей суммы, который уже удалось потратить. Далее следуют позиции, которые можно "купить" или "продать", нажав соответствующие кнопки. А в конце пользователю предлагают чек, где указано все, что он выбрал для себя. Его можно напечатать.

Суммарно симулятор предлагает перечень из 44 товаров и услуг, которые можно условно получить за деньги Илона Маска. В него входят: техника (игровые консоли, смартфоны, компьютеры), подписки на популярные сервисы, автомобили разных ценовых категорий и другой транспорт (самолеты, яхты и даже танк), земельные участки, недвижимость, произведения искусства, спортивные команды и прочее.



Часть ассортимента симулятора / Скриншот

Каждую позицию можно выбирать столько раз, сколько захочется или на сколько хватит денег. Вот самые интересные из них:

80-летняя подписка на Netflix – 13 500 долларов;

10 пластических операций – 120 000 долларов;

все библиотека Steam – 628 000 долларов;

одна неделя во всех странах планеты – 795 000 долларов;

ежедневное 4-разовое питание в заведениях в течение 80 лет – 2 400 000 долларов;

частный остров среднего размера в Центральной Америке – 4 950 000 долларов;

Bugatti La Voiture Noire – 11 000 000 долларов;

реактивный самолет Gulfstream G450 – 17 000 000 долларов;

команда Formula-1 – 700 000 000 долларов;

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи – 869 000 000 долларов;

команда Национальной футбольной лиги США – 3 000 000 000 долларов.

Оказалось, что потратить такое состояние совсем нелегко, даже если покупать самые дорогие вещи. Например, покупка каждой предложенной в симуляторе позиции в одном экземпляре обойдется в 8,3 миллиарда долларов. Это лишь 5% от общей суммы.

Смотрите также Шотландец выиграл в лотерею миллионы и пытался скрыть их от жены: он потерял половину