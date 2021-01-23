Штучний інтелект у віртуальному казино: для чого його використовують

Ще не так давно онлайн-казино були новинкою в індустрії азартних розваг. Проте зараз вони активно розвиваються та впроваджують все більше сучасних технологій для покращення якості сервісу та полегшення користування. Штучний інтелект – одна з таких технологій.
Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, як віртуальні казино використовують штучний інтелект і як саме він допомагає обслуговувати користувачів та боротися з ігровою залежністю і шахрайством.
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Як віртуальні казино використовують штучний інтелект / Ілюстрація Aini Zakaria
Індустрія азартних ігор, зокрема онлайн-гемблінг, використовує найрозповсюдженіший клас штучного інтелекту – машинне навчання. ШІ збирає інформацію про користувачів та обробляє її. Завдяки цьому, він може розуміти потреби та запити гравців і прогнозувати їхню поведінку. З кожним роком це стає все актуальнішим, адже кількість онлайн-гравців постійно зростає, що вимагає якіснішого та оперативнішого сервісу. А штучний інтелект самотужки може забезпечити це не гірше, ніж ціла команда персоналу.
Онлайн казино використовують штучний інтелект для:
Велика кількість гравців онлайн-казино передбачає багато запитів до клієнтської підтримки. Навіть цілий штат операторів не завжди може швидко та ефективно надати консультацію і розв'язати проблему. А враховуючи те, що запитання користувачів часто повторюються, у цьому немає великої необхідності.
Чат-бот зі штучним інтелектом здатний конструктивно відповідати десяткам клієнтів одночасно. А якщо виникне нестандартна проблема, користувач завжди зможе звернутися до реального консультанта.
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Штучний інтелект працює, опираючись на бажання та потреби клієнта / Ілюстрація Best Casino Sites
Алгоритми ШІ детально вивчають профіль кожного користувача. За допомогою отриманої інформації вони можуть персоналізувати сторінку казино згідно з індивідуальними запитами кожного клієнта.
Рекомендації тих чи інших ігор або ж надання конкретних бонусних та акційних пропозицій, актуальних в найдоречніший момент – це результат роботи штучного інтелекту. Завдяки цьому, користувачам не потрібно витрачати багато зайвого часу на пошук та вибір.
Завдяки аналізу та прогнозуванню, ШІ формує статистику виграшів та програшів у тих чи інших іграх. Надаючи цю інформацію клієнтам, він збільшує їхні шанси на перемогу, адже вони можуть використати цю інформацію для покращення своїх результатів.
ШІ допомагає проводити ідентифікацію клієнта, щоб відмежувати від азартних ігор тих, кому заборонено в них грати, зокрема неповнолітніх та людей з ігровою залежністю. Якщо з віком все зрозуміло, то питання ідентифікації лудоманів – цікавіше.
ШІ може проаналізувати всю гральну історію користувача казино, зокрема те, скільки часу він витрачає на ігри, які ставки робить, як реагує на негативний чи позитивний результат і таке інше. Якщо алгоритм помітить підозрілу поведінку гравця, він може заблокувати йому доступ до казино або ж обмежити користувача в часі гри, розмірі ставки чи загальній сумі витрачених коштів.Таким чином впровадження алгоритмів штучного інтелекту в роботу віртуального казино допомагає сприянню відповідальному гемблінгу, що є найбільшим пріоритетом в азартній індустрії.
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Штучний інтелект турбується про безпеку як користувачів, так і казино / Фото Techno FAQ
Безпека користувачів та казино – ще один важливий пункт, що входить до обов'язків штучного інтелекту. Діючи за певними правилами, він перевіряє кожне відвідування сайту на предмет шахрайства, і якщо виявляє його – моментально реагує.
Робота штучного інтелекту дозволяє попередити заволодіння особистими даними користувачів, вторгнення третіх осіб в ігровий процес та фінансові операції, створення ботів замість реальних гравців. Якщо алгоритм помічає найменшу підозрілу діяльність – одразу ж її блокує."Космолот". Але не забувайте головне правило – до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.