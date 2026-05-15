Про це власники закладу, що знаходиться у місті Хельвес, поблизу Севільї, люб'язно сповістили відвідувачів у Facebook. Пояснення цього штрафу у керівництва цілком зрозумілі. Такою поведінкою шоковані усі навколо.

Дивіться також Аж до 1500 злотих штрафу: як краще не збирати ягоди в Польщі

Чому іспанський заклад ввів плату за блювання?

У Sushi Toro пояснили, що останнім часом деякі відвідувачі набирали надто багато їжі і їли стільки, що їм ставало погано. Вони блювали просто в ресторані на очах в інших відвідувачів. Деяким клієнтам також ставало погано, або вони вважали, що в закладі є проблеми з чистотою та здоров'ям персоналу. Це прямий удар по репутації, тому штраф тут очевидний.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У Фейсбуці, а також на вході повісили оголошення, де зазначено: якщо клієнт блює через переїдання, то ресторан залишає за собою право взяти додаткову плату за завдані збитки. Адміністрація закладу пояснила, що їм доводиться частіше підтримувати порядок і гігієну, тому вони просять відвідувачів контролювати себе під час шведського столу.



Оголошення ресторану про штраф за блювання / Фото з Facebook закладу

Будь ласка, замовляйте лише те, що можете з'їсти,

– йдеться у повідомленні закладу.

Скільки саме доведеться платити у разі такого інциденту, не уточнюється, але сам шведський стіл коштує приблизно від 16,90 до 23,90 євро залежно від часу відвідування. Як вважаєте, чи справедливо ресторан ввів штраф?

Плата за залишки їжі

Якщо в одному іспанському закладі беруть плату за можливе блювання, то в інших країнах Європи, зокрема в тій же Іспанії, а також країнах Азії, вже давно практикують плату за залишки їжі на тарілці. Ця практика не нова. Кілька років тому журналісти BBC розповідали про паб у Корнуоллі, де також можна їсти скільки завгодно, почав штрафувати людей. Спочатку всі були обурені та навіть писали гнівні дописи в соцмережах.

Одна клієнтка сказала, що була здивована, коли з неї стягнули 2,40 фунта стерлінгів за тарілку за те, що вона залишила харчові відходи. Проте власники пабу пояснили, що коли люди залишають пару картоплин, то це не проблема, але коли вони набирають занадто багато м’яса і потім не можуть з'їсти – це вже марнотратство. До речі, ця практика дуже поширена в країнах Азії й місцеві стараються брати стільки їжі, скільки можуть з'їсти.

Що таке no-show у ресторанах?

Ресторанний бізнес турбується не лише про те, наскільки нераціонально використовуються продукти, а й, в першу чергу, про доходи. Тому в багатьох закладах також запровадили плату за no-show – це коли людина забронювала умовно вечерю й не прийшла без пояснень, пише Guide Michelin. Через таку поведінку клієнтів, ресторани зазнають значних збитків.

Тому власники закладів стали запроваджувати або попередню часткову оплату вечері, або штраф за неявку. Ресторатори впевнені, що таким чином треба виховувати культуру відвідування закладів та повагу до бізнесу.

У кав'ярні Китаю просили гроші за напій з дитячою сечею

Ну, не могли ми не згадати цей дивний випадок, який стався в одній з кав'ярень Китаю, раз вже ми так відверто з вами розмовляємо. Раніше 24 Канал розповідав про те, як працівники закладу у місті Дун’ян представили особливе американо. Напій містив яйце, яке було зварене в сечі маленьких хлопчиків.

Для нас це дико, що можна було б також брати плату за блювання, вибачте, але для китайців – це частина їхньої культури. Яйця, зварені у сечі дітей, навіть у 2008 році внесли до списку нематеріальної культурної спадщини міста.