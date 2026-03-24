Мова йде про каву з яйцями, звареними... у дитячій сечі. Так, вам не здалося, саме у дитячій сечі, пише South China Morning Post. Заклад у місті Дун’ян представив особливе американо, яке бурхливо обговорюють у мережі.

Дивіться також У нас їх купити можна, а у деяких країнах – ні: які продукти заборонені у різних куточках світу

Звідки взявся дивний рецепт кави?

У кав'ярні для приготування цього специфічного напою використовували яйце, зварене в сечі маленьких хлопчиків. Попри доволі дивний інгредієнт, напій вартістю близько 4 доларів став справжнім хітом: у вихідні кав'ярня продавала понад 100 чашок щодня.

Виявляється, самі яйця, зварені в сечі дітей до 10 років, є давнім місцевим делікатесом. У 2008 році його навіть внесли до списку нематеріальної культурної спадщини міста. Місцеві вірять, що така страва допомагає подолати весняну сонливість і рятує від теплового удару влітку. Легенда свідчить, що цей рецепт виник ще за часів династії Сун, коли звичайний старий надурив розгніваного генерала, видавши випадково зіпсовані яйця за цілющий тонік.

У кав'ярні пішли ще далі: перед подачею "пікантне" яйце обсмажують до хрусткої скоринки та кладуть зверху на каву. Клієнтам пропонують або з’їсти його окремо, або змішати з напоєм.



У Китаї варять яйця у сечі незайманих хлопчиків / Medical Daily

Реакція лікарів

Сучасні медики від такої екзотики не в захваті. Нефрологи попереджають, що сеча – це продукт відходів людського організму, який не несе жодної користі, є негігієнічним і навіть токсичним.

До речі, іноземні медіа пишуть, що заклад вже прибрав скандальну каву з меню, щоб нікого не дратувати.

Реакція мережі на незвичайну каву

У мережі бурхливо обговорюють цю доволі дивну для багатьох традицію. Користувачі Reddit розділилися в думках: хтось вважає, що люди мають поважати традиції інших культур, а хтось впевнений, що це відверта маячня. Але багато хто сходиться у гуморі щодо цього. Ось як коментують користувачі мережі напій з яйцями, звареними в дитячій сечі:

"На мою думку, слоган має звучати так: "Ці яйця можуть пройти ваш тест на наркотики!";

"Це може звучати дійсно дивно, але у них така традиція, це просто історичний факт";

"Варто зазначити, що така ситуація спостерігається лише в одному місті. У решті Китаю до цього ставляться так само як і ми";

"Сеча онука – найкращі ліки проти страху";

"Готувати їжу з людських екскрементів – це дурниця, і крапка. Те, що якась практика існує здавна, ще не означає, що вона має реальну цінність".

Які ще новини про цікаві та дивні страви прочитати?