Об этом владельцы заведения, которое находится в городе Хельвес, вблизи Севильи, любезно известили посетителей в Facebook. Объяснения этого штрафа у руководства вполне понятны. Таким поведением шокированы все вокруг.

Почему испанское заведение ввело плату за рвоту?

В Sushi Toro объяснили, что в последнее время некоторые посетители набирали слишком много еды и ели столько, что им становилось плохо. Они рвали прямо в ресторане на глазах у других посетителей. Некоторым клиентам также становилось плохо, или они считали, что в заведении есть проблемы с чистотой и здоровьем персонала. Это прямой удар по репутации, поэтому штраф здесь очевиден.

В Фейсбуке, а также на входе повесили объявление, где указано: если клиент рвет из-за переедания, то ресторан оставляет за собой право взять дополнительную плату за нанесенный ущерб. Администрация заведения объяснила, что им приходится чаще поддерживать порядок и гигиену, поэтому они просят посетителей контролировать себя во время шведского стола.



Объявление ресторана о штрафе за рвоту / Фото с Facebook заведения

Пожалуйста, заказывайте только то, что можете съесть,

– говорится в сообщении заведения.

Сколько именно придется платить в случае такого инцидента, не уточняется, но сам шведский стол стоит примерно от 16,90 до 23,90 евро в зависимости от времени посещения. Как считаете, справедливо ли ресторан ввел штраф?

Плата за остатки еды

Если в одном испанском заведении берут плату за возможную рвоту, то в других странах Европы, в частности в той же Испании, а также странах Азии, уже давно практикуют плату за остатки пищи на тарелке. Эта практика не нова. Несколько лет назад журналисты BBC рассказывали о пабе в Корнуолле, где также можно есть сколько угодно, начал штрафовать людей. Сначала все были возмущены и даже писали гневные сообщения в соцсетях.

Одна клиентка сказала, что была удивлена, когда с нее взыскали 2,40 фунта стерлингов за тарелку за то, что она оставила пищевые отходы. Однако владельцы паба объяснили, что когда люди оставляют пару картофелин, то это не проблема, но когда они набирают слишком много мяса и потом не могут съесть – это уже расточительство. Кстати, эта практика очень распространена в странах Азии и местные стараются брать столько еды, сколько могут съесть.

Что такое no-show в ресторанах?

Ресторанный бизнес беспокоится не только о том, насколько нерационально используются продукты, но и, в первую очередь, о доходах. Поэтому во многих заведениях также ввели плату за no-show – это когда человек забронировал условно ужин и не пришел без объяснений, пишет Guide Michelin. Из-за такого поведения клиентов, рестораны несут значительные убытки.

Поэтому владельцы заведений стали вводить или предварительную частичную оплату ужина, или штраф за неявку. Рестораторы уверены, что таким образом надо воспитывать культуру посещения заведений и уважение к бизнесу.

В кафе Китая просили деньги за напиток с детской мочой

Ну, не могли мы не упомянуть этот странный случай, который произошел в одной из кофеен Китая, раз уж мы так откровенно с вами разговариваем. Ранее 24 Канал рассказывал о том, как работники заведения в городе Дунъян представили особый американо. Напиток содержал яйцо, которое было сварено в моче маленьких мальчиков.

Для нас это дико, что можно было бы также брать плату за рвоту, извините, но для китайцев – это часть их культуры. Яйца, сваренные в моче детей, даже в 2008 году внесли в список нематериального культурного наследия города.