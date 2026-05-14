Астрологиня Сьюзен Міллер впевнена, що цей період буде особливо сприятливими для того, щоб покращити романтичні стосунки трьох знаків зодіаку, пише Astrology Zone. Взагалі починається продуктивний період у всіх планах.

Діва



Гороскоп для Дів

Кінець травня і майже весь червень буде насичений соціальною активністю: нові знайомства, нові друзі, розширення кола спілкування. До речі, нові знайомі можуть вплинути й на особисте життя, зокрема навіть привести до потенційних романтичних стосунків. Якщо вам буде потрібна порада, то друзі залюбки вам допоможуть і вам стане легше. Це буде щасливий час, тому спілкуйтеся якомога більше.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Астрологи пророкують вам одруження. Взагалі період сприятливий для зміцнення стосунків через спільні цілі та рішення. Працювати над стосунками буде легко та продуктивно. Кінець травня та початок червня – це найкращий для вас час у плані романтичних стосунків. Попрацюйте над цим.

Риби



Гороскоп для Риб

Ви буквально виграли джекпот в плані кохання та романтики. Якщо ви плануєте дитину, то травень та червень – це якраз сприятливий для цього період. Якщо ви самотня людина, то Всесвіт допоможе вам позбутися цього статуту. Займайтеся творчістю – ваш романтичний настрій цьому сприятиме.