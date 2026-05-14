З цієї нагоди 24 Канал вирішив згадати кумедні випадки, коли люди думали, що бачать НЛО, а насправді це були знайомі речі. Ба більше, люди зверталися до поліції чи різних інших установ, щоб запевнити їх про існування інопланетян, пише BBC Sky at night magazine.

Дивіться також Адміністрація Трампа починає публікувати обіцяні файли про НЛО

Випадки, коли люди помилково думали, що побачили НЛО

У 2007 році жінка зателефонувала до поліції Південного Уельсу, щоб повідомити про "яскравий нерухомий об'єкт". Вона сказала, що цей об'єкт який завис у повітрі на цілих 30 хвилин. Заяву прийняли, а ввечері вона передзвонила, щоб дізнатися про результати розслідування. Офіцер заявив, що жінка бачила Місяць. Оце точно той самий випадок, коли уява сильніша за логіку.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Дуже часто люди плутають з НЛО Міжнародну космічну станцію. На хвилиночку, вона більша за футбольне поле "Вемблі" та значно яскравіша за більшість об'єктів нічного неба.

Звичайно ж, не обходиться без компанії SpaceX. Наприклад, дуже часто з НЛО люди плутають спіралеподібну хмару – вихлопні гази ракети Falcon. Сюди також можна записати й космічний "потяг" із супутниками Starlink.

Неодноразово причиною повідомлень про інопланетян стають звичайні небесні ліхтарики. У Великій Британії, наприклад, у 2009 році кількість спостережень, про які повідомлялося до відділу НЛО Міністерства оборони, збільшилася й більшість повідомлень стосувалося цих плавучих вогнів.

Дуже часто за НЛО або літаючі тарілки сприймають хмари. Найближче до класичної форми тарілки є це так звані лінзоподібні хмари (Altocumulus lenticularis). Вони утворюються на великих висотах, поблизу гір, коли над ними дме вологе повітря. Попри високу швидкість вітру, хмари залишаються нерухомими.



Люди сприймають хмари за НЛО / Фото Unsplash

Не повірите, за НЛО часто сприймають Венеру, яку можна побачити або до сходу сонця, або після заходу сонця. Вона настільки яскрава, що її часто плутають із посадковими вогнями літака. Але оскільки планета нерухома, то деякі вважають, що це хтось спостерігає за нами з неба.

Коли був введений термін НЛО?

Непізнаний літаючий об’єкт (НЛО) – це будь-який повітряний об’єкт або оптичне явище, яке спостерігач не може ідентифікувати. Інтерес до НЛО зріс після Другої світової війни з розвитком ракетобудування, пише Britannica. Дехто вважав ракети доказом візитів розумного позаземного життя. Перше широковідоме спостереження відбулося у 1947 році, коли бізнесмен Кеннет Арнольд, перебуваючи у своєму невеликому літаку, побачив об’єкти у формі півмісяця. Тоді місцева газета помилково назвала це "літаючими тарілками".

З 1952 по 1969 рік ВПС США в межах проєкту "Блакитна книга" розслідували 12 618 випадків, з яких 701 залишився неідентифікованим. Саме у 1953 році ВПС США ввели в обіг абревіатуру НЛО. В якийсь момент американці буквально стали одержимими пошуком та фіксацією проявів інопланетян.

Аномальне місце у Мексиці

І все ж таки не можемо залишити вас без крапельки конспірології й не розповісти про місце на Землі, де пропадає зв’язок і часто бачать нібито НЛО. У Мексиці це місце називають власним "Бермудським трикутником", WION. Так звана Зона мовчання розташована в пустелі Чіуауа. Тут нібито зникають радіосигнали та відбуваються паранормальні явища.



Аномальна зона в Мексиці / Фото Wion

Свою назву "Зона мовчання" місцевість отримала у 1966 році після того, як керівник нафтової компанії не зміг налагодити там зв’язок. Особливу популярність конспірологічна територія здобула у 1970 році, коли тут розбилася семитонна ракета "Афіна".

Дослідники пояснюють аномалії високим вмістом магнетиту від частих метеоритів, який природним чином створює електромагнітні перешкоди. Попри наукові обґрунтування, це місце на перетині трьох штатів залишається магнітом для шукачів НЛО та прихильників теорій про позаземну активність.

На фронті фіксували НЛО

За НЛО стостерігають і в Україні. У 2023 році радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов опублікував відео з фронту, на якому був зафіксований неідентифікований літаючий обєкт. "Флеш" зауважив, що з початком війни вивчанням НЛО в українському просторі займаються військові.

Скоріше за все, цей об'єкт був новою зброєю росіян. До речі, якщо ви могли помітити НЛО та навіть встигли зняти на відео чи зробити фото, то про це можна повідомити на пошту ГУР.