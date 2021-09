Кадр з серіалу привернув багато уваги. На світлині зображено двох персонажів, які виглядають майже так само, як у грі.

У кадрі – два головних героя, дівчинка-підліток Еллі і контрабандист Джоел, у виконанні Белли Ремсі і Педро Паскаля відповідно. На задньому плані видно уламки літака, що розбився.

На цей час ми скажемо, що нам подобається те, що розробляє команда, і ми хочемо дати їм час для реалізації свого амбітного проєкту. Ми розповімо більше, коли він буде готовий,

– заявили автори серіалу.

Продюсером The Last of Us на HBO виступить автор серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін. До проєкту також залучений Ніл Дракманн – креативний директор Naughty Dog, компанії-розробника оригінальної гри.

Перший сезон складатиметься 10 епізодів. Можливо, шоу отримає вісім сезонів. Точної дати поки немає, проте відомо, що прем'єра першого сезону серіалу запланована на початок 2022 року.

Про що гра The Last Of Us Це пригодницький екшен, що розповідає історію Джоела і Еллі, які прагнуть вижити в зруйнованому, ураженому страшною епідемією світі. Парі героїв належить перетнути зруйновані США, щоб дістатися до безпечної зони і врятувати свої життя. Під час цього переходу Джоел і Еллі не раз зіткнуться з іншими мутантами та людьми, які вижили, які можуть як допомогти їм, так і вбити.



У цій грі крім битв з противниками присутній елемент дослідження світу. Гравці досліджують локації, б'ються – або навмисно уникають битв з деякими ворогами. Крім одиночного режиму, в грі присутній мультиплеер, де клани вижили борються за ресурси.

