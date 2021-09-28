Кадр з серіалу привернув багато уваги. На світлині зображено двох персонажів, які виглядають майже так само, як у грі.
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У кадрі – два головних героя, дівчинка-підліток Еллі і контрабандист Джоел, у виконанні Белли Ремсі і Педро Паскаля відповідно. На задньому плані видно уламки літака, що розбився.
На цей час ми скажемо, що нам подобається те, що розробляє команда, і ми хочемо дати їм час для реалізації свого амбітного проєкту. Ми розповімо більше, коли він буде готовий,
– заявили автори серіалу.
Продюсером The Last of Us на HBO виступить автор серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін. До проєкту також залучений Ніл Дракманн – креативний директор Naughty Dog, компанії-розробника оригінальної гри.
Про що гра The Last Of UsЦе пригодницький екшен, що розповідає історію Джоела і Еллі, які прагнуть вижити в зруйнованому, ураженому страшною епідемією світі. Парі героїв належить перетнути зруйновані США, щоб дістатися до безпечної зони і врятувати свої життя. Під час цього переходу Джоел і Еллі не раз зіткнуться з іншими мутантами та людьми, які вижили, які можуть як допомогти їм, так і вбити.
У цій грі крім битв з противниками присутній елемент дослідження світу. Гравці досліджують локації, б'ються – або навмисно уникають битв з деякими ворогами. Крім одиночного режиму, в грі присутній мультиплеер, де клани вижили борються за ресурси.
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