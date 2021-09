Кадр из сериала привлек много внимания. На фотографии изображены два персонажа, которые выглядят почти так же, как в игре.

В кадре – два главных героя, девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля соответственно. На заднем плане видны обломки разбившегося самолета.

На это время мы скажем, что нам нравится то, что разрабатывает команда, и мы хотим дать им время для реализации своего амбициозного проекта. Мы расскажем больше, когда он будет готов,

– заявили авторы сериала.

Продюсером The Last of Us на HBO выступит автор сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин. К проекту также привлечен Нил Дракманн – креативный директор Naughty Dog, компании-разработчика оригинальной игры.

Первый сезон будет состоять 10 эпизодов. Возможно, шоу получит восемь сезонов. Точной даты пока нет, однако известно, что премьера первого сезона сериала запланирована на начало 2022 года.

О чем игра The Last Of Us

Это приключенческий экшен, рассказывающий историю Джоэла и Элли, стремящихся выжить в разрушенном, пораженном страшной эпидемией мире. Паре героев предстоит пересечь разрушенные США, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. Во время этого перехода Джоэл и Элли не раз столкнутся с другими мутантами и выжившими людьми, которые могут как помочь им, так и убить.



В этой игре помимо сражений с противниками присутствует элемент исследования мира. Игроки исследуют локации, сражаются или намеренно избегают сражений с некоторыми врагами. Кроме одиночного режима, в игре присутствует мультиплеер, где кланы выживших борются за ресурсы.

