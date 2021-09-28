Кадр из сериала привлек много внимания. На фотографии изображены два персонажа, которые выглядят почти так же, как в игре.
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В кадре – два главных героя, девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл, в исполнении Беллы Рэмси и Педро Паскаля соответственно. На заднем плане видны обломки разбившегося самолета.
На это время мы скажем, что нам нравится то, что разрабатывает команда, и мы хотим дать им время для реализации своего амбициозного проекта. Мы расскажем больше, когда он будет готов,
– заявили авторы сериала.
Продюсером The Last of Us на HBO выступит автор сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин. К проекту также привлечен Нил Дракманн – креативный директор Naughty Dog, компании-разработчика оригинальной игры.
О чем игра The Last Of Us
Это приключенческий экшен, рассказывающий историю Джоэла и Элли, стремящихся выжить в разрушенном, пораженном страшной эпидемией мире. Паре героев предстоит пересечь разрушенные США, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. Во время этого перехода Джоэл и Элли не раз столкнутся с другими мутантами и выжившими людьми, которые могут как помочь им, так и убить.
В этой игре помимо сражений с противниками присутствует элемент исследования мира. Игроки исследуют локации, сражаются или намеренно избегают сражений с некоторыми врагами. Кроме одиночного режима, в игре присутствует мультиплеер, где кланы выживших борются за ресурсы.
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