Польська компанія 5 Zywiolow отримала ліцензію на проведення рольової гри живої дії від розробників комп'ютерних ігор про Відьмака CD Projekt. Тож вона анонсувала набір учнів на 3-денне навчання у "Школі Відьмаків", кілька серій якого пройде у Польщі восени.

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Чого навчатимуть відьмаків

Учасникам пропонують повністю перенестися у фентезійний світ та пожити в одному з історичних польських замків. Крім того, їм видадуть відповідні костюми, аби максимально зануритися в атмосферу.

Головний акцент у грі зроблений на навчанні – учні школи витрачатимуть на це по 12 годин щодня. Вони займатимуться фехтуванням та стрільбою з лука, варитимуть еліксири, спробують вижити в умовах дикої природи та навіть зійдуться у поєдинках із монстрами.

У вільні від навчання години повернутися до реального світу не вийде. Організатори вигадали цілісну сюжетну лінію з акторами та щоденними квестами, які учасникам доведеться пройти. У процесі вони зможуть зустрітися та поспілкуватися з іншими персонажами всесвіту Відьмака.

"Школа Відьмаків" у Польщі / Фото The Witcher School

Умови

5 Zywiolow запрошують взяти участь шанувальників "Відьмака" з усього світу – гру проводитимуть англійською мовою. Квиток до "Школи Відьмаків" коштує від 450 до 550 євро (від 14 200 до 17 300 гривень), залежно від кімнати, в якій захоче жити майбутній учень. У ціну входить проживання, 3-разове харчування, оренда костюму та безпечної зброї, навчання відьмацькому ремеслу і, звичайно, незабутні емоції.

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