Польская компания 5 Zywiolow получила лицензию на проведение ролевой игры живого действия от разработчиков компьютерных игр о Ведьмаке CD Projekt. Она анонсировала набор учеников на 3-дневное обучение в "Школе Ведьмаков", несколько серий которого пройдет в Польше осенью.

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Чему обучат ведьмаков

Участникам предлагают полностью перенестись в фэнтезийный мир и пожить в одном из исторических польских замков. Кроме того, им выдадут соответствующие костюмы, чтобы максимально погрузиться в атмосферу.

Главный акцент в игре сделан на обучении – ученики школы будут тратить на это по 12 часов ежедневно. Они будут заниматься фехтованием и стрельбой из лука, варить эликсиры, попытаются выжить в условиях дикой природы и даже сойдутся в поединках с монстрами.

В свободные от учебы часы вернуться к реальному миру не получится. Организаторы придумали целую сюжетную линию с актерами и ежедневными квестами, которые участникам предстоит пройти. В процессе они смогут встретиться и пообщаться с другими персонажами вселенной Ведьмака.

"Школа Ведьмаков" в Польше / Фото The Witcher School

Условия

5 Zywiolow приглашают принять участие поклонников "Ведьмака" со всего мира – игру будут проводить на английском языке. Билет в "Школу Ведьмаков" стоит от 450 до 550 евро (от 14 200 до 17 300 гривен), в зависимости от комнаты, в которой захочет жить будущий ученик. В цену входит проживание, 3-разовое питание, аренда костюма и безопасного оружия, обучение ремеслу и, конечно же, незабываемые эмоции.

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