Бразильський художник зображає повсякденне життя культових супергероїв та інших персонажів поп-культури в несподіваних сценаріях, в яких ми не звикли їх бачити.

Едуардо Лукас Насіменто – бразильський художник коміксів, який відомий як Dragonarte. Він малює Всесвіт Marvel і DC Comics у своєму власному стилі. Перший свій комікс він опублікував ще в 2013 році. Зараз його сторінки у соціальних мережах стрімко набирають підписників, а його комікси, натхненні поп-культурою, цінуються у всьому світі.

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Я малював комікси – довгі розповіді з текстом. Але вони не мали великого охоплення (вони не були дуже популярні). Саме тоді я вирішив малювати картинки-розповіді без діалогів з популярними персонажами – так, щоб люди з усього світу зрозуміли історії,

– розповідає художник.

У своїх коміксах Насіменто зображує супергероїв, таких як Бетмен, Залізна Людина, Людина-павук, Халк, Тор. Художнику подобається фантазувати, зображуючи звичайне життя популярних персонажів, показуючи глядачеві, якими вони бувають тоді, коли у них є вільний від супергеройського життя час.

Його малюнки, дуже кумедні і грамотно сплановані. Улюблені сюжети художника ті, в яких персонажі з абсолютно різних всесвітів стикаються в одній історії. Якщо у вас видався поганий день, Розваги 24 пропонують до перегляду ілюстрації dragonarte, які обов'язково піднімуть вам настрій.