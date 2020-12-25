Режисер серіалу "Мандалорець" Роберт Родрігес вразив усіх своєю главою "Трагедія". Тепер він підносить фанатам ще один маленький сюрприз на Різдво – кліп, в якому він і малюк Йода розважаються за лаштунками.

Роберт Родрігес, режисер епізоду "Трагедія" серіалу "Мандалорець" і один з продюсерів "Книги Боби Фетта", поділився на своїй сторінці в Instagram відеокліпом, в якому він тусується з малюком Йодою на зйомках серіалу.

Святкове Найбільш різдвяне відео 2020: святкове вітання від норвезького моржа алкоекстремала Тора Екхоффа

У відео Роберт грає малюку Йоді на гітарі. Очевидно, що малюк любить хороші гітарні рифи, тож явно оцінив гру режисера – він дуже мило качав головою в такт музиці.

Ось Різдвяний подарунок всім тим, хто запитував мене, як це – тусуватися з малюком Йодою на зйомках,

– підписав відео режисер.