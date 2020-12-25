Роберт Родригес сыграл на гитаре малышу Йоде – забавное видео
Режиссер сериала "Мандалорец" Роберт Родригес поразил всех своей главой "Трагедия". Теперь он преподносит фанатам еще один маленький сюрприз на Рождество – клип, в котором он и малыш Йода развлекаются за кулисами.
Роберт Родригес, режиссер эпизода "Трагедия" сериала "Мандалорец" и один из продюсеров "Книги Бобы Фетта", поделился на своей странице в Instagram видео, в котором он тусуется с малышом Йодой на съемках сериала.
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В видео Роберт играет малышу Йоде на гитаре. Очевидно, что малыш любит хорошие гитарные рифы, поэтому явно оценил игру режиссера – он очень мило качал головой в такт музыке.
Вот Рождественский подарок всем тем, кто спрашивал меня, как это – тусоваться с малышом Йодой на съемках,
– подписал видео режиссер.
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