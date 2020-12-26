Бразильский художник изображает повседневную жизнь культовых супергероев и других персонажей поп-культуры в неожиданных сценариях, в которых мы не привыкли их видеть.

Эдуардо Лукас Насименто – бразильский художник комиксов, который известен как Dragonarte. Он рисует вселенную Marvel и DC Comics в своем собственном стиле. Первый свой комикс он опубликовал еще в 2013 году. Сейчас его страницы в социальных сетях стремительно набирают подписчиков, а его комиксы, вдохновленные поп-культурой, ценятся во всем мире.

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Я рисовал комиксы – длинные рассказы с текстом. Но у них не было большого охвата (они не были очень популярны). Именно тогда я решил рисовать картинки-рассказы без диалогов с популярными персонажами – так, чтобы люди со всего мира поняли истории,

– рассказывает художник.

В своих комиксах Насименто изображает супергероев, таких как Бэтмен, Железный Человек, Человек-паук, Халк, Тор. Художнику нравится фантазировать, изображая обычную жизнь популярных персонажей, показывая зрителю, какими они бывают тогда, когда у них есть свободное от супергеройского жизни время.

Его рисунки, очень забавные и грамотно спланированные. Любимые сюжеты художника те, в которых персонажи из совершенно разных вселенных сталкиваются в одной истории. Если у вас выдался плохой день, Развлечения 24 предлагают к просмотру иллюстрации dragonarte, которые обязательно поднимут вам настроение.