Шестирічний Джордж Джонсон захопився мобільною відеогрою Sonic Forces настільки, що таємно від батьків витратив понад 16 тисяч доларів, купуючи різноманітні додаткові опції в AppStore. Виявилося, що він думав, що користується віртуальними монетками, а не справжніми грошима.

Джесіка Джонсон, мама маленького геймера із США, виявила дивні списання зі свого банківського рахунка, повідомляє New York Post.

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Незначні суми почали зникати з картки жінки ще в липні. Проте, коли регулярні списання перевищили 500 доларів, зателефонувала до банку, щоб розібратися. Працівникам не вдалося з'ясувати куди саме зникають кошти.

Коли Джесіка зв'язалася безпосередньо з компанією Apple стало зрозуміло, що усі кошти були потрачені в грі про їжака Соніка – Sonic Forces. Хлопчик купував різнокольорові кільця вартістю від 2 до 100 доларів за кожне, які надавали головному герою додаткової сили. На той час витрачена маленьким Джоржем сума склала 16293 долари (понад 455 тисяч гривень).



Кільця, на які хлопчик витратив цілі статки / Скріншот Sonic Forces

Попри пояснення та прохання жінки, компанія Apple відмовилась повернути витрачені гроші, посилаючись на те, що 60-денний термін повернення коштів вже минув.

Син не розумів, що гроші були справжніми. Та і як він міг це розуміти? Він лише грав за свого персонажа, розуміючи, що увесь світ у грі вигаданий. Звичайно ж, він міг подумати, що гроші також вигадані,

– розповіла Джесіка.

Мама не тримає зла на сина, проте говорить, що він все-таки розрахується зі своїми боргами, коли виросте та знайде роботу.