Гігантські тварини у вас вдома: вийшло оновлення мобільного додатку Google
Тим, хто давно мріяв про домашнього улюбленця чи навіть про екзотичну тварину, варто звернути увагу на новинку від Google.
Компанія Google оголосила про те, що додала 50 нових AR-тварин до свого мобільного додатка, повідомляють Розваги 24. Відтепер за допомогою доповненої реальності кожен зможе подивитися на панду, акулу чи бегемота і приміряти, як саме та чи інша тварина виглядала б у домашньому інтер'єрі.
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У пошуку ви знайдете 50 нових AR-тварин. Знайдіть свою улюблену тваринку в мобільному додатку Google та натисніть "Перегляд у 3D", щоб побачити її у вашому просторі,
– повідомили на офіційному акаунті Google в Twitter.
До розширення колекції тварин потрапили собаки різних порід, віслюк, жираф, бегемот, корова, червона панда, зебра, акула, свиня та багато інших звірів. За замовчуванням 3D-моделі представлені в у натуральну величину, проте додаток дозволяє налаштовувати розмір самостійно. Тому ви зможете посадити на власний диван велетенську кішку або мініатюрного бегемота.
Люди в мережі почали активно використовувати оновлення і ділитися світлинами та відеозаписами різноманітних тварин у їхніх домівках.
"Це зебра у моїй вітальні":
А це панда їсть бамбук у туалеті:
Кішечки допомагають комусь працювати:
3D-хом'як бавиться зі справжнім котом:
Як скористатися оновленням
1. Відкрийте мобільну версію пошукової сторінки Google на смартфоні або планшеті
2. Введіть у пошукову стрічку назву тварини
3. Натисніть "Переглянути в 3D" під описом тварини
4. Насолоджуйтесь приємною компанією
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