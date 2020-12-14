Команда білоруських розробників запустила Telegram-бота, який допоможе залишатися у бадьорому настрої у будь-якій ситуації та спробує допомогти краще розуміти свої емоції.

Як повідомляє видання 34mag, команда психологів і програмістів з Білорусі вирішила підтримати людей в цей непростий час та створила телеграм-бота, який допоможе повернути гарний настрій.

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Telegram-бот Moodmate (якщо посилання не відкривається, можете знайти в самому додатку по імені @moodmatebot) – це тренер настрою. Його мета – навчити користувачів діяти так, щоб вони легко могли перемогти стрес.

Ми живемо в епоху швидкості. Завжди кудись біжимо і часто не встигаємо витратити навіть п'ять хвилин на питання свого емоційного стану. А він безпосередньо впливає, як на нашу успішність і продуктивність, так і на радість від життя! Тому ми вибрали формат чат-бота, який зможе пробитися через повсякденну суєту і ненав'язливо допоможе подбати про своє ментальне здоров'я,

– говорить розробник Євген Клішевич.

"Спілкуючись з ботом, користувач дізнається як діяти в різних ситуаціях, щоб це покращувало настрій. Але що важливіше: сформує звичку так діяти", – уточнюють автори проекту.

Принцип роботи чат-бота простий: щодня користувач Moodmate отримує легкі завдання на пару хвилин: у вигляді ситуацій, в яких потрібно вибрати стратегію поведінки (як у відеогрі), і невеликих вправ. Розробники проекту стверджують, що вже через два тижні ви відчуєте ефект від роботи з ботом.

Moodmate – безкоштовний бот. Якщо продукт знайде відгук, команда планує запустити бота на інших платформах – Facebook Messenger, Viber, Twitter і навіть iMessage і Slack.