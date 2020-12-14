Команда белорусских разработчиков запустила Telegram-бота, который поможет оставаться в бодром расположении духа в любой ситуации и попытается помочь лучше понимать свои эмоции.

Как сообщает издание 34mag, команда психологов и программистов из Беларуси решила поддержать людей в это непростое время и создала телеграм-бота, который поможет вернуть хорошее настроение.

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Telegram-бот Moodmate (если ссылка не открывается, можете найти в самом приложении по имени @moodmatebot) – это тренер настроения. Его цель – научить пользователей действовать так, чтобы они легко могли победить стресс.

Мы живем в эпоху скорости. Всегда куда-то бежим и часто не успеваем потратить даже пять минут на вопрос своего эмоционального состояния. А оно напрямую влияет, как на нашу успешность и продуктивность, так и на радость от жизни! Поэтому мы выбрали формат чат-бота, который сможет пробиться через повседневную суету и ненавязчиво поможет позаботиться о своем ментальном здоровье,

– говорит разработчик Евгений Клишевич.

"Общаясь с ботом, пользователь узнает как действовать в разных ситуациях, чтобы это улучшало настроение. Но что важнее: сформирует привычку так действовать", – уточняют авторы проекта.

Принцип работы чат-бота прост: каждый пользователь Moodmate получает легкие задания на пару минут: в виде ситуаций, в которых нужно выбрать стратегию поведения (как в видеоигре), и небольших упражнений. Разработчики проекта утверждают, что уже через две недели вы почувствуете эффект от работы с ботом.

Moodmate – бесплатный бот. Если продукт найдет обратную связь, команда планирует запустить бота на других платформах – Facebook Messenger, Viber, Twitter и даже iMessage и Slack.