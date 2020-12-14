Гигантские животные у вас дома: вышло обновление мобильного приложения Google
Тем, кто давно мечтал о домашнем питомце или даже об экзотическом животном, стоит обратить внимание на новинку от Google.
Компания Google объявила о том, что добавила 50 новых AR-животных в свое мобильное приложение, сообщают Развлечения 24. Теперь с помощью дополненной реальности каждый сможет посмотреть на панду, акулу или бегемота и примерить, как то или иное животное выглядело бы в домашнем интерьере.
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В поиске вы найдете 50 новых AR-животных. Найдите свою любимую зверушку в мобильном приложении Google и нажмите "Просмотр в 3D", чтобы увидеть ее в вашем пространстве,
– сообщили на официальном аккаунте Google в Twitter.
В расширение коллекции животных попали собаки разных пород, осел, жираф, бегемот, корова, красная панда, зебра, акула, свинья и много других зверей. По умолчанию 3D-модели представлены в натуральную величину, однако приложение позволяет настраивать размер самостоятельно. Поэтому вы сможете посадить на собственный диван огромную кошку или миниатюрного бегемота.
Люди в сети начали активно использовать обновления и делиться фотографиями и видеозаписями различных животных в их домах.
"Это зебра в моей гостиной":
А это панда есть бамбук в туалете:
А кошки помогают кому-то работать:
3D-хомяк играет с настоящим котом:
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