Тем, кто давно мечтал о домашнем питомце или даже об экзотическом животном, стоит обратить внимание на новинку от Google.

Компания Google объявила о том, что добавила 50 новых AR-животных в свое мобильное приложение, сообщают Развлечения 24. Теперь с помощью дополненной реальности каждый сможет посмотреть на панду, акулу или бегемота и примерить, как то или иное животное выглядело бы в домашнем интерьере.

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Дополненная реальность или AR-технологии позволяют накладывать дополнительные спецэффекты на изображение реального мира в камере смартфона или планшета. Google предоставляет своим пользователям возможность использовать дополненную реальность, чтобы исследовать 3D-объекты в реальной жизни.

В поиске вы найдете 50 новых AR-животных. Найдите свою любимую зверушку в мобильном приложении Google и нажмите "Просмотр в 3D", чтобы увидеть ее в вашем пространстве,

– сообщили на официальном аккаунте Google в Twitter.

Hip(po), hip(po), hooray! There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z — Google (@Google) December 11, 2020

В расширение коллекции животных попали собаки разных пород, осел, жираф, бегемот, корова, красная панда, зебра, акула, свинья и много других зверей. По умолчанию 3D-модели представлены в натуральную величину, однако приложение позволяет настраивать размер самостоятельно. Поэтому вы сможете посадить на собственный диван огромную кошку или миниатюрного бегемота.

Люди в сети начали активно использовать обновления и делиться фотографиями и видеозаписями различных животных в их домах.

"Это зебра в моей гостиной":

А это панда есть бамбук в туалете:

А кошки помогают кому-то работать:

3D-хомяк играет с настоящим котом: