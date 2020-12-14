Шестилетний Джордж Джонсон увлекся мобильной видеоигрой Sonic Forces настолько, что тайно от родителей потратил более 16 000 долларов, покупая различные дополнительные опции в AppStore. Оказалось, что он думал, что пользуется виртуальными монетками, а не настоящими деньгами.

Джессика Джонсон, мама маленького геймера из США, обнаружила странные списания со своего банковского счета, сообщает New York Post.

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Незначительные суммы начали исчезать с карты женщины еще в июле. Однако когда регулярные списания превысили 500 долларов, она позвонила в банк, чтобы разобраться. Работникам не удалось выяснить, куда именно исчезают средства.

Когда Джессика связалась непосредственно с компанией Apple, стало понятно, что все средства были потрачены в игре о ежике Сонике – Sonic Forces. Мальчик покупал разноцветные кольца стоимостью от 2 до 100 долларов за каждое, которые оказывали главному герою дополнительной силы. К тому времени потраченная маленьким Джорджем сумма составила 16293 доллара (более 455 тысяч гривен).



Кольца, на которые мальчик потратил целое состояние / Скриншот Sonic Forces

Несмотря на объяснения и просьбы женщины, компания Apple отказалась вернуть потраченные деньги, ссылаясь на то, что 60-дневный срок возврата средств уже прошел.

Сын не понимал, что деньги были настоящими. И как он мог это понимать? Он лишь играл за своего персонажа, понимая, что весь мир в игре вымышленный. Конечно же, он мог подумать, что деньги также вымышленные, – рассказала Джессика.

Мама не держит зла ​​на сына, однако говорит, что он все же рассчитается со своими долгами, когда вырастет и найдет работу.