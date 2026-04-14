Американка Селіна Кіньйонес жила своє щасливе життя з чоловіком та дітьми, поки не вирішила дослідити свій родовід. Генетичне відкриття шокувало подружжя, пише Mirror.

Дивіться також Як тривале життя на Місяці вплине на людський організм, якщо ми збудуємо там колонії

Що дізналося подружжя після генетичного тесту?

Селіна Кіньйонес розповіла у подкасті Love Don't Judge, що захотіла вивчити ДНК, аби дізнатися про спадковість, адже її діти мають дуже різну зовнішність. Її світ зруйнувався, коли з’ясувалося, що вона та її чоловік Джозеф – двоюрідні брат і сестра. Жінка зізналася, що в той момент їй стало зле на фізичному рівні. Перша думка – розлучитися. Результат тесту шокував усіх.

Коли я зрозуміла, що ми двоюрідні брат і сестра, мене трохи нудило, і я думала: "Чи не варто нам розлучитися, чи нам взагалі належить бути разом?",

– каже жінка.



Подружжя дізналося, що вони родичі / скрин відео



Син Селіни та Джозефа / Фото з інстаграму Селіни



Донька Селіни та Джозефа / Фото з інстаграму Селіни

Коли жінка опублікувала свою історію в соцмережі, ролик зібрав мільйони переглядів і купу хейту. Користувачі мережі називали ситуацію огидною та дивувалися, як можна було не помітити схожості.

А от син цієї пари сказав, що хоча це і не та річ, якою хочеться вихвалятися, він не бачить у цьому проблеми, оскільки батьки дізналися правду вже після весілля. До речі, кумедним є і те, що на весіллі жоден із родичів не впізнав одне одного.

Згодом відкрилася ще одна цікава інформація. Виявляється, бабусю Джозефа по батьковій лінії удочерили, а через поганий облік документів цей факт залишився непоміченим. Цю дивовижну історію Селіна та Джозеф вирішили розв'язати креативно: вони створили власну платформу для знайомств Before We Be, яка має допомагати іншим людям уникати випадкових стосунків із родичами.

Як близнюки одружилися, не знаючи, що вони брат і сестра

У далекому 2018 році сталася неймовірна історія, яка шокувала мережу. Британська пара вже після весілля дізналася, що вони рідні брат і сестра, пише The Guardian. Їх розділили ще у віці немовлят, а потім усиновили різні батьки. Ці родини вирішили не розповідати дітям правду.

Життя підкидає іноді такі сценарії, які важко вигадати сценаристам. Через роки близнюки зустрілися, покохали одне одного й одружилися. Правда, яка шокувала усіх, спливла вже після весілля. Це змусило подружжя звернутися до суду для анулювання шлюбу. Суддя Високого суду Лондона офіційно визнав цей союз недійсним, бо за законом шлюби між близькими родичами не можуть вважатися законними.

Цей випадок став відомим публіці завдяки лорду Алтону, який дізнався про історію від судді. Він використав цей приклад у парламенті, щоб підкреслити важливість права дитини знати своїх біологічних батьків. Лорд Алтон наголосив, що дітям треба знати про своє минуле, щоб уникнути подібних трагедій.

