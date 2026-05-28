Яким буде 28 травня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.

Гороскоп на 28 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Спробуйте нарешті сповільнити свій шалений темп і відкласти вбік телефон. Вечір у повній тиші допоможе вам нарешті почути власні справжні бажання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Ваша внутрішня доброта зараз дуже потрібна близьким, тому сміливо діліться своїм теплом. Ба більше, разом із ними можна влаштувати легкий творчий вечір удома, який усім підніме настрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Випадкова коротка розмова з давнім знайомим несподівано наштовхне вас на дуже круту думку. Ця ідея з'явиться раптово під час звичайної прогулянки, тому краще одразу запишіть її в телефон.

Рак (22 червня – 22 липня)

Вам уже час припинити відкладати зміни на потім і чекати якогось особливого понеділка. Спробуйте прямо зараз переставити меблі або оновити гардероб, адже це принесе омріяне відчуття новизни.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Сьогодні ви будете притягувати людей наче магніт, через що оточення буде дуже уважно слухати кожне ваше слово. Спрямуйте цю потужну силу на те, щоб помиритися з кимось після старої сварки.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Вам варто хоча б на день перестати все контролювати та прораховувати чужі реакції. Спробуйте просто довіритися моменту, адже внутрішній голос точно виведе вас на правильну дорогу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зорі радять змінити звичний маршрут і піти додому абсолютно незнайомою вулицею. Нові краєвиди та випадкове горнятко кави в затишному місці чудово освіжать вашу голову.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Завдяки власній проникливості ви легко зрозумієте те, що від вас довго приховували. Почніть відверту розмову першими, і тоді всі старі образи зникнуть самі собою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Найкращою ідеєю зараз буде повернення до старого хобі, яке ви колись закинули через брак часу. Це забуте захоплення знову розпалить у вас пристрасть та подарує купу щирої радості.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Навколо стало забагато галасу, від якого вам терміново необхідно сховатися. Звичайна прогулянка наодинці в тихому парку швидко поверне вам спокій та душевну рівновагу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ваші нестандартні задуми нарешті знайдуть відгук у серцях правильних людей. Готуйтеся до активного спілкування в чатах, адже друзі з радістю підтримають будь-яку вашу авантюру.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Всесвіт вам радить сфокусуватися на маленьких ранкових ритуалах, які ви зазвичай не помічаєте. Саме смачний сніданок під улюблену музику здатний круто зарядити весь наступний день.