Астрологи запевняють, що зірки сприятимуть перегляду найближчого оточення, включаючи й колег на роботі, пише Astrostyle. Ви маєте вибирати спочатку себе, а потім інтереси інших.

Овен



Гороскоп для Овнів

Цього тижня зірки радять вам влаштувати ревізію свого оточення й подумати, чи надихають вас близькі люди, чи навпаки – тягнуть униз. Не намагайтеся догодити всім підряд і сміливо припиняйте будь-які спроби маніпулювати вашим часом чи ресурсами. Якщо ви відчуваєте фінансову несправедливість у спільних витратах із друзями чи партнером, то пересильте себе та відверто обговоріть нові, чесні правила гри. Недільна повня принесе ідеальний час для абсолютної правди, тому якщо ви довго тримали якусь образу чи секрет у собі – зараз найкращий момент, щоб виговоритися.

Рак



Гороскоп для Раків

Цього тижня у ваших стосунках із колегами чи однодумцями може виникнути серйозне напруження через приховані інтереси когось із команди. Не поспішайте висувати гучні звинувачення, а спочатку спокійно зберіть докази й дійте максимально стратегічно. Якщо конфлікт виявиться дрібним, спробуйте знайти компроміс, але відкладіть цю розмову до початку наступного тижня, коли емоції в усіх остаточно вщухнуть. У стосунках із коханою людиною та друзями зірки радять тримати баланс і не розчинятися в чужих проблемах настільки, щоб забути про власні інтереси.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Цього тижня ваша палка натура може вирватися з-під контролю, тому зірки наполегливо радять ретельно зважувати кожне слово під час розмови чи листування. Замість того щоб у розпалі емоцій жорстко критикувати людей, краще візьміть паузу, заспокойтесь наодинці та подумайте про зміну токсичного оточення. У четвер романтичні стосунки можуть вийти на новий рівень, але довіряйте інтуїції – вона підкаже, чи щирі з вами люди, чи варто тримати дистанцію. А недільна рідкісна повня у вашому знаку закликає нарешті вийти з тіні, заявити про себе світові на повний голос і не дозволяти нікому обмежувати вашу свободу.