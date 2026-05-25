Як передає 24 Канал, значних руйнувань зазнала Лук’янівка. Пожежа охопила місцевий ринок та ТРЦ "Квадрат", який було повністю знищено. Люди втратили свої робочі місця, бізнес, а одна дівчина у Threads розповіла, що у цьому торговому центрі назавжди залишився її наряд для весілля.

Дівчина втратила весільне вбрання через атаку росіян

У своєму профілі Дарʼя Слєсаренко розповіла, що до її весілля залишилося 20 днів й через підступну атаку росіян вона залишилася без святкового вбрання.

Тільки що зрозуміла, що зараз в ТРЦ Квадрат згорів мій весільний наряд, який я віддала на ушивку. Весілля через 20 днів,

– написала дівчина, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Цей допис встигнув зібрати вже понад 42 тисяч вподобайок, понад 2 тисячі пересилань та кілька тисяч коментарів. Небайдужі українки потужно підтримали дівчину й запропонували свою допомогу.



Українка залишилася без вбрання на весілля / Скрин допису

Реакція мережі на допис дівчини, що втратила весільне вбрання

Жінки не просто писали слова підтримки, а й пропонували свої святкові образи. Дівчата писали, що співчувають та розуміють, що за 20 днів буде доволі важко знайти вбрання. До коментарів також приєдналися власники бізнесів, які пропонували не тільки весільну сукню, а й взуття та навіть різні весільні подарунки. Ось що писали:

"Судячи з коментарів, ви ще до весілля можете встигнути відкрити весільний салон! Бувають Тредс, в яких я закохуюсь в українців сильніше. Це один з них";

"Можу запропонувати вам свою сукню. Після хімчистки, лежить як нова";

"Ніколи не думала, що настане день, аби я за власним бажанням погодилась розстатися зі своєю сукнею. Він настав! За 20 днів долетить з Канади, якщо треба. Вона така одна, на замовлення, пошита майстринею в Херсоні";

"Зайшла в коменти, реву – жінки, які запропонували свої сукні. П.с. Моя не "щаслива", тому не пропоную";

"Забрало нарядом, а не здоровʼям. Хай буде так".

Чим закінчилася історія з весільним вбранням, що згоріло?

Дарʼя написала, що не очікувала такої кількості повідомлень із підтримкою та пропозиціями допомогти. Дівчина також повідомила, що сама постраждала від російської атаки, але як тільки стане краще, то планує відповісти у приватні повідомлення усім небайдужим.

Дівчата, неймовірно шокована тим, як мій тредс розійшовся. Щемить серце від всього, що тут читаю. Жінка жінці прихисток і це точно. Не можу зараз нічого відповісти адекватно, бо від вибухової хвилі отримала шок, викликали швидку, накололи мене ліками і зробили крапельниці,

– написала вона.

А тим часом раніше 24 Канал розповідав про ще одну щемку історію, яка розчулила користувачів Threads. Захисник України опублікував допис про продаж iPhone, щоб купити найкращу сукню на випускний для своєї донечки. Українці не змогли залишитися осторонь цієї історії.