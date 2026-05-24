Військовослужбовець та актор-початківець Іван Савлук розмістив у своєму профілі на Threads повідомлення про продаж iPhone 13 Pro Max. Проте увагу користувачів привернула не низька ціна на телефон, а щемлива причина продажу.

Допис військового запустив хвилю добра

Іван Савлук розмістив у своєму профілі на Threads повідомлення про продаж iPhone 13 Pro Max. Чоловік запропонував купити його за 13 тисяч гривень. Але не ціна привернула увагу користувачів. Телефон Іван продавав, що купити доньці сукню на випускний.

Друзі ситуація наступна, змушений продати телефон, бо в дочки має бути найкраща сукня на випускний. Жебракувати не збираюсь, але по факту ГЗ в тиловій службі це те, чого не вистачає на нічого. Тому просто прошу – купіть в мене телефон по низу ринку 13000 грн,

Військовий виставив телефон на продаж заради доньки / Скрин оголошення

Дуже швидко цей допис назбирав понад 6 тисяч вподобайок, майже 700 коментарів та купу пересилань. Люди не просто писали, що розчулені до сліз, а й пропонували свою допомогу абсолютно безплатно. Ось як українці відреагували на допис військового:

"Розплакалась! Воїн, який боронить нашу країну змушений продавати телефон, щоб купити сукню дочці. Сюр якийсь. Ви прекрасний батько. Чи можу я чимось допомогти?";

"Який вік Вашої донечки ? Якщо вона старшу школу закінчує – то можу подарувати будь-яку свою сукню (я в минулому житті співачкою була) суконь багато, тому можемо щось підібрати, з радістю подарую";

"Привіт, випускний раз в житті, давайте карту, і так думаю зберемо";

"Я перечитала майже усі коментарі й в захваті від тієї кількості добрих сердечок, що відгукнулися. Мій чоловік теж військовий, готова долучитися до збору... Випускний раз в житті";

"Пане Іван, дякую вам за службу! Ваша доня має найкращого батька!";

"Який пост. Прям Поплакала".

Серед коментаторів було чимало власників магазинів одягу та іншого бізнесу, які охоче пропонували автору допису допомогу.

Чим закінчилася історія

Судячи з коментарів, чоловік отримав чимало пропозицій і щодо фотографа на випускний, і щодо сукні, і навіть щодо оплати самого випускного. Військовослужбовцю порадили не продавати телефон, прийняти усі пропозиції та дати Всесвіту зробити добро.

В результаті Іван прислухався до порад користувачів та прийняв пропозиції. Чоловік ще раз подякував усім, хто відгукнувся й додав, що не очікував такої кількості пропозицій. Сукня та випускний для доні будуть!