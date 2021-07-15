Як запевняють адвокати актора, Саша Барон Коен ніколи не курив канабіс. Крім того, через свого персонажа Алі Джі, якого актор грав у телесеріалі HBO "Алі Джі шоу", він висміював культуру "укурків" більшу частину своєї кар'єри.

Це цікаво Бінго – класика азартних ігор: правила, історія, види

Solar Therapeutic – компанія-виробник марихуани на білборді з рекламою своєї продукції зобразила Бората, який підіймає великі пальці вгору і говорить коронну фразу "It's nice!" ("Чудово"). Оскільки Коен не давав дозволу на використання образу, адвокати актора подали до суду на виробника за порушення авторських прав та неправдиву рекламу.

Адвокати також підкреслюють той факт, що Барон Коен отримує "незліченну" кількість пропозицій від великих компаній щодо використання образу Бората для просування брендів, але він завжди відмовляється. Як компенсацію Коен вимагає від Solar Therapeutic суму в розмірі не менше 9 мільйонів доларів.

Цим рекламним щитом відповідачі хибно зобразили, що Саша Барон Коен схвалив їхню продукцію і пов'язаний з їхнім бізнесом. Навпаки, позивач ніколи в житті не вживав марихуану. Він ніколи не став би брати участь в рекламній кампанії канабісу, ні за які гроші,

– йдеться у позові.



Знімок рекламного щита з позову / Фото The Hollywood reporter

До теми Здійснила мрію: у київському театрі замість професійної акторки на сцену вийшла 70-річна бабуся