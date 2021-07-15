Как уверяют адвокаты актера, Саша Барон Коэн никогда не курил каннабис. Кроме того, через своего персонажа Али Джи, которого актер играл в телесериале HBO "Али Джи шоу", он высмеивал культуру "укурков" большую часть своей карьеры.

Это интересно Бинго – классика азартных игр: правила, история, виды

Solar Therapeutic – компания-производитель марихуаны на билборде с рекламой своей продукции изобразила Бората, который поднимает большие пальцы вверх и говорит коронную фразу "it's nice!" ("Клево"). Поскольку Коэн не давал разрешения на использование образа, адвокаты актера подали в суд на производителя за нарушение авторских прав и ложную рекламу.

Адвокаты также подчеркивают тот факт, что Барон Коэн получает "бесчисленное" количество предложений от крупных компаний по использованию образа Бората для продвижения брендов, но он всегда отказывается. В качестве компенсации Коэн требует от Solar Therapeutic сумму в размере не менее 9 миллионов долларов.

Этим рекламным щитом ответчики ложно изобразили, что Саша Барон Коэн одобрил их продукцию и связан с их бизнесом. Напротив, истец никогда в жизни не употреблял марихуану. Он никогда не стал бы участвовать в рекламной кампании каннабиса, ни за какие деньги,

– говорится в иске.



Снимок рекламного щита из иска / Фото The Hollywood reporter

К теме Осуществила мечту: в киевском театре вместо профессиональной актрисы на сцену вышла 70-летняя бабушка