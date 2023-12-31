Як пишуть ЗМІ, чоловік їхав центральною вулицею міста. Неподалік міської церкви, коли втратив контроль над своїм автомобілем.
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На швидкості він влетів у передню частину будинку та припарковану машину.
Фасад будинку був серйозно пошкоджений, проте різдвяні подарунки, які доставляв "Санта", не постраждали,
– повідомили у поліції.
Аварію побачив перехожий. Він і зателефонував до поліції.
"Під час перевірки стало зрозуміло, що "Санта-Клаус" зовсім не здатний керувати автомобілем, після чого подорож "Санти" була скорочена і в нього взяли аналіз крові", – повідомили правоохоронці.
Раніше ми писали про росіянку, яка у місті Геленджик вилізла на верхівку 20-метрової новорічної ялинки. Відомо, що вона була у стані сильного алкогольного сп'яніння.