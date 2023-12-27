Причини такої заборони найрізноманітніші. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Таджикистан

Країна, що межує з Афганістаном, Киргизстаном та Узбекистаном, за останнє десятиліття систематично вдосконалює свої обмеження. Однак різкі зміни у суспільстві відбулися у 2013 році, коли було прийнято рішення заборонити трансляцію образу Діда Мороза по телебаченню, а також накласти вето на "використання феєрверків, святкових обідів, дарування подарунків та збирання грошей".

Відповідно до указу Міністерства освіти, у школах та вищих навчальних закладах тепер не дозволяється "встановлення ялинки, які можуть бути як природніми, так і штучними".

Бруней

Такі ж правила використовує і держава Південно-Східної Азії. Там заборонено носити шапки Санти, а також будь-який різдвяний одяг або аксесуари. На думку султана держави Хасанала Болкіаха, "надмірне та відкрите" святкування" може збити мусульманське населення.

Люди інших релігій все ще можуть веселитися, але лише якщо це буде за зачиненими дверима та у повній конфіденційності. Покарання за збори на вечірці 25 грудня без дозволу – штраф у розмірі до 27 тисяч брунейських доларів (765 тисяч гривень) або тюремне ув'язнення на строк до п'яти років.

Бруней, де заборонене святкування Різдва: карта

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія аналогічно встановила заборону на будь-які "видимі ознаки" святкових розваг, зазначаючи, що жителі та туристи повинні відзначати святкові події відповідно до місячного календаря, а не григоріанського.

Однак, Різдво проникло до країни після послаблення деяких суворих релігійних обмежень за участі спадкового принца Мухаммеда бен Салмана.

Вражає! У 2012 році 41 християнин був затриманий релігійною поліцією за звинуваченням у "змові для святкування Різдва".

Північна Корея

Подібне ставлення залишається й у Північній Кореї під час Різдва, де суворий режим Кім Чен Ина дозволяє лише виявляти повагу його сім'ї, правлячій партії та її лідерам. Різдво у країні не відзначається відкрито з того часу, як династія Кім почала обмежувати свободу віросповідання у 1948 році. Будь-хто, кого застукають під час святкових заходів або будь-яких Різдвяних зборів, може опинитися в тюрмі.