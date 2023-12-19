Інцидент зафіксував перехожий та опублікував відео у мережі.

Дивіться також Пропагандист закликав готуватися до боїв у Карпатах: його висміяли свої ж

На них видно, як росіянка відчайдушно видирається по ялинці, а її подруга просить, щоб та була обережнішою. За словами очевидців, жінка була напідпитку й не змогла назвати мотивів свого вчинку.

Зазначається, що головну ялинку на центральній площі міста встановили лише кілька днів тому.

Росіянка видерлася на верхівку ялинки: дивіться відео (Обережно! У відео присутня нецензурна лексика – 18+)

Як на це реагують у соцмережах:

"Як мої кішки",

"Вирішила, що вона – зірка, і її місце на верхівці",

"Вона хотіла стати зіркою",

"Жінка-кішка захотіла пограти з кулями",

"Дуже хотілося побувати в космосі, а тут ялинка на шляху! Перший крок зроблено".

Росіяни вже давно не дивують своєю неадекватною поведінкою. Раніше ми писали про громадянку країни-агресорки, яка не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто одягти собі на голову дитячий горщик. Росіянка стверджувала, що це – капелюх.

Хочеться додати в життя драйвових емоцій, проте буденні клопоти не залишають часу на якісний відпочинок? Ліцензоване онлайн-казино дозволяє відчути справжній кураж від улюблених ігор будь-де. До слова, у Vulkan Casino всі розваги мають демоверсію, щоб кожен мав змогу обрати те, що до душі.