Інцидент зафіксував перехожий та опублікував відео у мережі.
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На них видно, як росіянка відчайдушно видирається по ялинці, а її подруга просить, щоб та була обережнішою. За словами очевидців, жінка була напідпитку й не змогла назвати мотивів свого вчинку.
Зазначається, що головну ялинку на центральній площі міста встановили лише кілька днів тому.
Росіянка видерлася на верхівку ялинки: дивіться відео (Обережно! У відео присутня нецензурна лексика – 18+)
Як на це реагують у соцмережах:
- "Як мої кішки",
- "Вирішила, що вона – зірка, і її місце на верхівці",
- "Вона хотіла стати зіркою",
- "Жінка-кішка захотіла пограти з кулями",
- "Дуже хотілося побувати в космосі, а тут ялинка на шляху! Перший крок зроблено".
Росіяни вже давно не дивують своєю неадекватною поведінкою. Раніше ми писали про громадянку країни-агресорки, яка не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто одягти собі на голову дитячий горщик. Росіянка стверджувала, що це – капелюх.