Відео оприлюднили у російських телеграм-каналах, пише 24 Канал. Жінка сподівалась, що їй вдасться пронести цей предмет у літак безплатно. Інцидент трапився в аеропорту в Москві.

Читайте також Завершив відпустку мільйонером: турист зірвав куш у Лас-Вегаському аеропорту

"Але ж нас пропустили..."

Спочатку росіянку попросили помістити горщик у калібратор, який використовують для перевірки габаритів ручної поклажі. "Але ж нас пропустили з цим… Це ж негабаритне, це ж горщик, як я його розміщу там", – бідкалася жінка. Їй пояснили, що у такому випадку треба залишити цю річ або ж додатково заплатити за неї.

Росіянка продовжувала обурюватись й наголосила, що вже заплатила раніше за додатковий багаж. У відповідь їй нагадали, що багаж здають у спеціальне багажне відділення. А те, що пасажири беруть з собою на борт, є ручною поклажею.

"Геніальне" рішення

Та жінка все ніяк не могла змиритися із правилами. Вона не придумала нічого кращого, окрім як надіти дитячий горщик на голову. "Буде як капелюх, підійде?", – поцікавилась вона. Працівники аеропорту зазначили, що можуть зробити фото і надіслати його представнику авіакомпанії. Мовляв, остаточне рішення – за ним.

Цікаво, що дитина росіянки просила не надівати горщик на голову. "А як же ти без нього будеш", – не здавалася "винахідлива" мати. Опубліковане у телеграмі відео закінчується тим, що жінку просять відійти у бік й зачекати. Як пишуть у мережі, врешті їй таки довелося залишити горщик в аеропорту.