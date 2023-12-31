Как пишут СМИ, мужчина ехал по центральной улице города. Недалеко от городской церкви, когда потерял контроль над своим автомобилем.
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На скорости он влетел в переднюю часть дома и припаркованную машину.
Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, доставляемые "Санта", не пострадали,
– сообщили в полиции.
Аварию увидел прохожий. Он и позвонил по телефону в полицию.
"Во время проверки стало понятно, что "Санта-Клаус" совсем не способен управлять автомобилем, после чего путешествие "Санты" было сокращено и у него взяли анализ крови", – сообщили правоохранители.
Раньше мы писали о россияне, которая в городе Геленджик вылезла на верхушку 20-метровой новогодней елки. Известно, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.