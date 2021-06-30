Рятували обох: пожежники зняли з дерева хлопця, який поліз туди за своїм котом

Чоловік та кішка опинилися на дереві. Після невдалої спроби власника врятувати улюбленицю, йому самому знадобилася допомога.

У місті Талса, штат Оклахома, США, кішка забралася на дерево і застрягла там. Власник, намагаючись врятувати свою домашню тварину з дерева, у підсумку теж потребував порятунку.

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Сусіди подзвонили в пожежну частину Талси і попросили допомогти спустити чоловіка і його кішку. Капітан Алан Хенкок і його Engine 27 взвод прибули на місце події та провели рятувальну операцію. Згодом пожежники опублікували відео порятунку, в кінці якого можна побачити наляканого котика, що сховався в рюкзак після щасливого повернення на землю.

Власник був так стурбований за тварину з сімейства котячих, що піднявся наверх, щоб спробувати врятувати її. На жаль, вони удвох опинилися в небезпечному становищі високо над землею, не маючи можливості безпечно спуститися вниз,

– відзначили в пості пожежної охорони Талси на сторінці у фейсбуці.

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