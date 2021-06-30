В городе Талса, штат Оклахома, США, кошка забралась на дерево и застряла там. Владелец, пытаясь спасти свое домашнее животное с дерева, в итоге тоже нуждался в спасении.

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Соседи позвонили в пожарную часть Талсы и попросили помочь спустить мужчину и его кошку. Капитан Алан Хэнкок и его 27 взвод прибыли на место происшествия и провели спасательную операцию. Впоследствии пожарные опубликовали видео спасения, в конце которого можно увидеть напуганного котика, что спрятался в рюкзак после счастливого возвращения на землю.

Владелец был так обеспокоен за животное из семейства кошачьих, что поднялся наверх, чтобы попытаться спасти его. К сожалению, они вдвоем оказались в опасном положении высоко над землей, не имея возможности безопасно спуститься вниз,

– отметили в посте пожарной охраны Талсы на странице в фейсбуке.

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