Город Томе, регион Био-Био в центральной части Чили, переживает невиданную ранее ситуацию. Там началось нашествие морских львов – на берега города вторглись более 300 животных.

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Возможно нашествие началось из-за повышенной активности косаток, или из-за штормов, или по обеим причинам сразу – но эти животные оккупировали пляжи и порты региона. Репортеры наведались в Томе, чтобы поговорить с жителями города об этой ситуации. Когда журналисты брали интервью у местных жителей один из ластоногих открыл ворота и ворвался в кадр.

Жители Томе, города в регионе Био-Био в Чили, испытали то, что один рыбак назвал "чумой морских львов".

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