Місто Томе, регіон Біо-Біо в центральній частині Чилі, переживає небачену раніше ситуацію. Там почалося нашестя морських левів – на береги міста вторглися понад 300 тварин.

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Можливо навала почалася через підвищену активність косаток, або через шторми, або через обидві причини відразу – але ці тварини окупували пляжі і порти регіону. Репортери навідалися в Томе, щоб поговорити з мешканцями міста про цю ситуацію. Коли журналісти брали інтерв'ю у місцевих жителів один з ластоногих відкрив ворота та увірвався в кадр.

Жителі Томе, міста в регіоні Біо-Біо в Чилі, випробували те, що один рибалка назвав "чумою морських левів".

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