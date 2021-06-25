Вже опівдні жінка помітила, що птах дивно поводиться. Він відмовлявся від їжі, здавався слабким. За словами господарки, у нього були ознаки болю у животі, тому вона записала Фрості на рентген.

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Рентген-знімок папуги / Фото Viral Press

Важко описати її здивування, коли ветеринари виявили у шлунку птаха 2 десятки невеличких предметів, схожих на намистини чи камінчики. Лікарі призначили йому термінову операцію. Вона тривала 2 години – за цей час ветеринари вилучили зі шлунку Фрості 21 діамант по 0,2 карата кожний.

Цих птахів приваблюють блискучі речі. Ми часто зустрічаємося з подібними випадками, але цей був особливим, бо папуга з'їв багато справжніх діамантів,

– сказав лікар Кунтіта Павінасакорн.

Що знайшли у шлунку Фрості / Фото Viral Press

Лікарі розповіли, що це було дуже небезпечно для здоров'я папуги. Діаманти були гострими, і саме тому у птаха болів живіт. До того ж вони могли пошкодити Фрості органи, якби його власниця не звернулася до спеціалістів так швидко. Тепер Фрості проведе в лікарні щонайменше тиждень, поки не загояться шви.